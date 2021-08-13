أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على ثاني أكبر مدينة بالبلاد





إذ نقلت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية عن شهود عيان -لم تكشف عن هويتهم- قولهم إن مدينة هرات (غرب) "باتت تحت سيطرة طالبان"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد عواصم الولايات التي تسيطر عليها الحركة إلى 11.

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤولون، صباح اليوم الجمعة، أن حركة طالبان استولت على مدينة قندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان، في أكبر انتكاسة تتعرض لها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أن بدأت الحركة هجوماً جديداً مع انسحاب القوات الأمريكية.وقال مسؤول في الحكومة المحلية لوكالة (رويترز)، بعد إعلان طالبان السيطرة على المدينة: "سيطرت طالبان على مدينة قندهار بعد اشتباكات عنيفة في ساعة متأخرة الليلة الماضية".وذكر موقع (عربي بوست)، أن القوات الحكومية لا تزال تسيطر على مطار قندهار، الذي كان ثاني أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في أفغانستان.ويأتي هذا بعد أن أفاد شهود عيان، الخميس، بأن حركة طالبان تمكنت من السيطرة على عاصمة ولاية هرات الأفغانية التي تحمل الاسم ذاته، وتعد ثالث أكبر مدينة في أفغانستان.