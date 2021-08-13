إسرائيل: الشروع بتطعيم الأشخاص من سن (50 عاماً) وما فوق بالجرعة الثالثة





ويشار إلى أن المدير العام للوزارة، نحمان آش، لم يصادق بعد على التوصية إلا ان صناديق المرضى قررت عدم انتظار الإعلان الرسمي.





ومن جانبه ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت الجمهور من سن 50 وما فوق تلقي التطعيم بالجرعة الثالثة قائلا ان اللقاح ينقذ الحياة، مؤكدا أن هناك جرعات كافية لجميع الأشخاص.



وفي غضون ذلك يستمر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل، حيث تم رصد 5300 إصابة جديدة خلال يوم مضى.





كما ارتفع عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة الى 447 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت صناديق المرضى في إسرائيل، أنه بإمكان المواطنين من سن (50 عاماً) وما فوق تلقي التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) اعتبارا من صباح اليوم .وجاء هذا الإعلان على خلفية توصية لجنة خبراء وزارة الصحة في إسرائيل، بمنح الجرعة الثالثة لهذه الفية العمرية بالإضافة الى الطواقم الطبية والمرضى الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة والسجناء ومستخدمي مصلحة السجون.