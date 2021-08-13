(مكان): بينت يوعز بتقليص عدد تصاريح البناء بالمستوطنات بسبب معارضة واشنطن

وأضافت أن القرار بتقليص عدد التصاريح، اتخذ على خلفية معارضة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتوسيع رقعة البناء في الضفة الغربية، علما بان هذا القرار هو اول قرار يخص البناء في المستوطنات تتخذه الحكومة الحالية.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية، أمس الخميس، عن رفضها وادانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.





وحذرت الرئاسة، من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.



