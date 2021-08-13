وزير الزراعة يلتقي ناشطين متطوعين لدى المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية





وفي نهاية اللقاء تم صياغة العديد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العلاقة المجتمعية والحكومة وتوظيفها في حماية المشروع الوطني كما تم التأكيد على أهمية هذه اللقاءات الدورية.



رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الزراعة رياض العطاري، الخميس، في مقر الوزارة برام الله مع عدد من الناشطين الشباب المتطوعين لدى المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المحافظات.وتناول اللقاء نقاش موسع حول العديد من القضايا وطرح الحضور أسئلة واستفسارات حول برنامج الحكومة ودورها في دعم الشباب والحريات وتعزيز تكافؤ الفرص وآلياتالحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز المشاركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وقد استمع الوزير إلى العديد من المداخلات .وفي معرض حديثه أوضح العطاري الأسس التي تشكلت على أساسها الحكومة وفي مقدمتها التصدي لمخططات الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، وإنهاءالانقسام وصون الحريات، كما تطرق الى برنامج الحكومة الداعم لدور الشباب وتوجهات الحكومة في تعزيز حالة الحوار الداخلي بين كافة مكونات المجتمع.