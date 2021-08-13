شؤون فلسطينية

استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأحد، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة      .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-22 31-22 31-22 بيت لحم 32-22 31-22 31-22
رام الله والبيرة 31-21 30-21 30-21 طولكرم 34-24 33-24 33-24
نابلس 33-22 32-22 32-22 قلقيلية 34-24 33-24 33-24
جنين 35-23 34-23 34-23 سلفيت 32-22 31-22 31-22
طوباس 36-24 35-24 35-24 روابي 33-22 32-22 32-22
الخليل 31-21 30-21 30-21 غزه 32-25 31-25 31-25
أريحا 41-28 40-28 40-28 خانيونس 32-25 31-25 31-25
الأغوار الشمالية 39-26 38-26 38-26 رفح 33-24 32-24 32-24

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