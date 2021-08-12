شؤون فلسطينية

الرئيس يؤكد على دور أقاليم حركة فتح الخارجية بإيصال صوت شعبنا للعالم

الرئيس يؤكد على دور أقاليم حركة فتح الخارجية بإيصال صوت شعبنا للعالم
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد أقاليم حركة فتح في الخارج.

ووضع الرئيس عباس، الوفد بصورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد الداخلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد الرئيس، على الدور الهام الذي تقوم به أقاليم حركة فتح الخارجية جنبًا إلى جنب مع جالياتنا الفلسطينية وأصدقاء شعبنا من شعوب العالم كافة في دعم قضيتنا الفلسطينية، مشيدًا بالحراك الذي جرى على مستوى دول العالم دعمًا لأهلنا في الشيخ جراح والقدس وغزة وكل مكان من أرضنا وشعبنا.

وأشاد، بهذه المبادرة المتمثلة بتواجد هذا الوفد على أرض الوطن للاطلاع على ما يجري في الوطن عن قرب وخلق آليات تواصل أفضل، مشددًا على أهمية قيام الوفد بنقل ما اطلع عليه من خلال تواجده على أرض الوطن في الأيام الماضية لبقية أعضاء الأقاليم والجاليات وأبناء شعبنا والعالم أجمع.

وأكد الرئيس، ضرورة تكرار هذه التجربة في كل عام، وأن تشمل الأقاليم في دول العالم كافة.

بدورهم، قدم أعضاء الوفد شكرهم للسيد الرئيس على هذا اللقاء، وعلى هذه المبادرة التي تبناها سيادته التي تمثلت بوجودهم على أرض الوطن في الأيام الماضية.

يذكر أن وفد الأقاليم الخارجية لحركة فتح وصل إلى أرض الوطن يوم السبت الماضي، حيث التقى مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوضين وأصحاب الملفات على الصعيدين الحركي والوطني، وقام الوفد بعدة جولات أهمها في بلدة بيتا التي تمثّل أيقونة للمقاومة الشعبية.

وحضر اللقاء، د.سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الأقاليم الخارجية، وطاقم المفوضية، والسيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والسيد نبيل أبو ردينة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسيد مجدي الخالدي مستشار الرئيس الدبلوماسي، والوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي.

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