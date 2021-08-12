القاهرة: فلسطين تشارك في احتفالية مجلس الشباب العربي

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين، في فعاليات احتفالية مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باليوم العالمي للشباب، التي انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار "تمكين الشباب العربي المتميز نحو التحرك الإيجابي"، برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي المصرية.وقالت رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة مشيرة أبو غالي، إن الاحتفالية تهدف لدفع الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي في بيئة تضمن الحفاظ على المواطنة والسلامة والتنمية في العالم العربي المنطقة العربية، مضيفةً أن مشاركة 200 شاب وشابة من مختلف الدول العربية يكتسب أهمية كبيرة لاسيما أنه يتيح فضاءً للتواصل فيما بينهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت أبو غالي، أن الفعالية التي ستتواصل حتى يوم السبت المقبل، تتضمن مناقشة قضايا الشباب العربي، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي على هذه الفئة، والتحديات التي تواجه أمن المعلومات في الوطن العربي، وكيفية حماية الشباب من حروب الجيلين الرابع والخامس.ومثل دولة فلسطين في الاحتفالية، مدير عام الشؤون الشبابية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة محمد صبيحات، وأمجد بني عودة من دائرة العمل التطوعي بالمجلس، ومستشار مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لشؤون فلسطين عبد المنعم وهدان.وعرض الوفد الفلسطيني المبادرة الشبابية "أحياء يرزقون"، التي أطلقها مؤخرًا المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمشاركة العديد من المؤسسات، والتي تم خلالها غرس أشجار الزيتون بأسماء كافة شهداء فلسطين.وتم خلال الحفل أيضًا، تكريم الناشطة الفلسطينية رانية أبو لبن، لحصولها على المركز الثاني في مجال العمل التطوعي على مستوى الوطن العربي عن مبادرتها "فكر بغيرك"، والتي تهدف لمساعدة عائلات معوزة في محافظة رام الله والبيرة عبر فرق تطوعية.