عضو كونغرس أمريكي تطالب بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس

رام الله - دنيا الوطنطالبت عضو الكونغرس الأميركي ماري نيومان، الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.وعبّرت نيومان في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع (تويتر) عن غضبها من الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقالت في التغريدة: "عمل بشع ودنيء، انتزاع عائلات فلسطينية من منازلها في حي سلون، الحكومة الإسرائيلية تدوس على الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي في القدس الشرقية"، داعيةً إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم.وأرفقت نيومان مع تغريدتها صورة لقيام جرافات الاحتلال بهدم منزل من طابقين سكنيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعود لعائلة عودة.ووفقًا لوزارة شؤون القدس، هدمت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 81 مبنى في القدس المحتلة، فيما يتهدد الهدم والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية في سلوان والشيخ جراح وغيرها من الأحياء في المدينة