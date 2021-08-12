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الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ارتفاع طفيف لمؤشر الإصابة مقارنة بحصيلة يوم أمس.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس (كورونا) بالجزائر، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 185042 إصابة فيما ارتفع عدد وفياته إلى 4695، بتسجيل 41 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتماثل 653 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 124087 حالة فيما يخضع 38 مريضا للعناية المركزة.

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