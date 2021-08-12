دولي

الصحة البريطانية: أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة البريطانية: أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و94 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأظهرت البيانات إصابة 33074 شخصا وتسجيل 94 وفاة في غضون 28 يوما من الإصابة بالفيروس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت بريطانيا سجلت أمس الأربعاء 29612 إصابة جديدة و104 وفيات.

وكان العلماء في بريطانيا حذروا من التهاون في الالتزام بقيود (كورونا)، ما قد يفضي إلى ارتفاع آخر في أعداد الإصابات هذا الخريف.

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