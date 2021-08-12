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الجزائر: إخماد حريق غابة بوسكيكن في الماء الأبيض

الجزائر: إخماد حريق غابة بوسكيكن في الماء الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة الجزائرية يوم الخميس، إخماد حريق غابة بوسكيكين في جبل الدكان ببلدية الماء الأبيض فيما تتواصل عمليات التبريد والحراسة الأمنية تفاديا لأي طارئ.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال في منشور عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، بأنه تمت السيطرة وإخماد الحريق الذي شب بجبل الدكان بالمكان المسمى "غابات بوسكيكين ببلدية الماء الأبيض" في تبسة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت إلى أن عمليات التبريد والحراسة الأمنية متواصلة، علما أنه ومنذ الساعات الأولى لنشوب الحريق تم تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية.

وأضاف المصدر أنه تم تسخير 33 شاحنة إطفاء بمختلف الأحجام وبتعداد بشري قدر بـ 280 عون بمختلف الرتب وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية سوق أهراس برفقة مصالح الغابات، كما تم تسخير حوالي 100 جندي بمختلف الرتب وجرافة 8 شاحنات ذات صهريج.

وأشار البيان إلى أنه على مدار ستة أيام متتالية من تاريخ نشوب الحريق مساء يوم 7 أغسطس إلى غاية ظهر يوم الخميس 12 أغسطس ورغم الصعوبات والمسالك الوعرة والحرارة المرتفعة مع هبوب رياح، تم التحكم والسيطرة على الحريق الذي أتى كحصيلة أولية على إتلاف حوالي 40 هكتارا بها (20 صنوبر حلبي و10 هكتارات أشجار بلوط و10 هكتارات حلفاء وأحراش).

وتشهد الجزائر حرائق غابات منذ عدة أيام وتقول وزارة الداخلية إنها مفتعلة وألقت القبض على عدد من المتهمين المتورطين في إشعالها.

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