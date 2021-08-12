شؤون فلسطينية

فلسطيني يسيطر على طائرة خاصة بمنظمة استيطانية

فلسطيني يسيطر على طائرة خاصة بمنظمة استيطانية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة "رجيفيم" الاستيطانية، مساء اليوم الخميس: "إن فلسطينياً من شرقي القدس تمكن قبل أيام من السيطرة على طائرة خاصة تستخدمها إحدى المنظمات الاستيطانية".

وأضافت المنظمة الاستيطانية: "إن الطائرة الخاصة تستخدمها منظمة استيطانية في البحث عن مبانٍ فلسطينية في المناطق C سعياً لهدمها على يد الإدارة المدنية"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأوضحت أن فلسطينياً من شرقي القدس قام مؤخراً باقتحام مركبة مسئول المساحة في المنظمة "ايتان ميلت" وكسر زجاج إحدى النوافذ عبر صخرة كبيرة واستولى على طائرة صغيرة ومعدات التصوير الخاصة بتوثيق البناء الفلسطيني وباقي عمليات المنظمة.

وأشارت المنظمة الاستيطانية في بيانها إلى أنه لم يتم العثور على الطائرة حتى الآن.

يذكر أن منظمة "رجيفيم" هي منظمة استيطانية تعمل على تشجيع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس وتوثق البناء الفلسطيني وتقدم ذلك للإدارة المدنية سعياً لهدمه.

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