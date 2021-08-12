شؤون فلسطينية

الهباش: منح لدراسة الطب من جامعة واشنطن للصحة والعلوم فرع فلسطين

الهباش: منح لدراسة الطب من جامعة واشنطن للصحة والعلوم فرع فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، عن مجموعة من المنح لدراسة الطب مقدمة من جامعة واشنطن للصحة والعلوم فرع فلسطين .

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة واشنطن للصحة والعلوم فرع فلسطين، حيث وقع الاتفاقية من طرف ديوان قاضي القضاة الدكتور محمود الهباش ومن طرف الجامعة الدكتور نظير حمادنة الرئيس التنفيذي لجامعة واشنطن للصحة والعلوم في فلسطين.

وقال قاضي القضاة خلال توقيع الاتفاقية ان استراتيجية دولة فلسطين التي يتبناها الرئيس محمود عباس تقوم على الاستثمار في الإنسان الفلسطيني من خلال الحصول على التعليم المناسب وتقديم المساعدة للطلبة في إكمال مسيرتهم التعليمية، مضيفاً أن الهدف من هذه الإتفاقية هو تحسين وتطوير مجالات الطب والصحة في المجتمع وإعداد وتخريج طاقم طبي قادر على تنمية وتطوير مهنة الطب والرقي بها .

من جانبه قال الدكتور نظير حمادنة ان الجامعة تسعى من خلال هذه الإتفاقية للمساهمة في خلق جيل واعي من شباب فلسطين متسلحين بالعلم والمهارة والوعي التام بأهمية هذه المهنة الإنسانية في مجتمعنا الفلسطيني، مقدماً شكر الجامعة للرئيس محمود عباس ولقاضي القضاة على الإهتمام بتقديم المساعدة اللازمة للطلبة الدارسين لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية.

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