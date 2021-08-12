الحلو: مربو الدواجن بغزة يواجهون السجن خلال أيام وسنعلن الإضراب الأسبوع المقبل

خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيفأكد مروان الحلو، رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن نقابته متجهة نحو اتخاذ خطوات عديدة تتضمن إعلان الإضراب عن تسويق البيض، في القطاع، الأسبوع المقبل، إن لم تحل قضية مزارعي الدواجن.وأوضح الحلو في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن مزراعي الدجاج البياض ينتجون قرابة مليون طبق بيض شهرياً، ويغطي ذلك كافة أسواق قطاع غزة، لافتا إلى أن المزارعين أصبحوا غير قادرين على تغطية التزاماتهم لشركة توريد الأعلاف.وأضاف، أن أسعار الأعلاف ترتفع منذ ستة أشهر مع تدني أسعار البيض، مؤكداً أن ذلك كبد المزارعين خسائر فادحة راكمت ديونهم مما يجعلهم يواجهون السجون خلال أيام.وشدد رئيس نقابة مربي الدواجن على أنه من حق المزارعين تصدير الفائض عن حاجة السوق للضفة الغربية وللخارج، قائلاً: "من حقنا تصدير منتجاتنا كما يتم تصدير البندورة والخضروات، وكما يتم تصدير السمك وغيرهم من السلع والمنتجات".كما طالب رئيس نقابة مربي الدواجن بغزة، السلطة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، بالتدخل العاجل ليتم تصدير ما هو فائض من هذا المنتج.