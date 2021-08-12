شؤون فلسطينية

اشتية: القيادة الفلسطينية تؤكد دعمها لتونس لتخطي التحديات الحالية

اشتية: القيادة الفلسطينية تؤكد دعمها لتونس لتخطي التحديات الحالية
رام الله - دنيا الوطن
جدد محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده دعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لتونس بقيادة الرئيس قيس سعيد، والوقوف الى جانب تونس وشعبها وقيادتها في تخطي التحديات الحالية، والمساندة بكل المستطاع في دعم برنامج التعافي وخارطة الطريق للإصلاح التي يقودها الرئيس التونسي للنهوض بتونس.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، السفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح، حيث بحث معه آخر المستجدات والتطورات السياسية في تونس الشقيقة.

واطلع رئيس الوزراء من السفير التونسي على تطورات الأوضاع في تونس، والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي لاقت ترحيبا شعبيا، وشكلت توازنا بين النصوص الدستورية والإرادة الشعبية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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