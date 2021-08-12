شؤون فلسطينية

الرئيس يؤيد.. شخصيات وطنية تطلق مبادرة لإنهاء الانقسام

الرئيس يؤيد.. شخصيات وطنية تطلق مبادرة لإنهاء الانقسام
خاص دنيا الوطن - آية الملاحي
قال محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية: "إن المبادرة التي تم إطلاقها في 8 آب/ أغسطس، والتي تضم شخصيات وطنية، وهي مبادرة النوايا الحسنة، والتي جاءت من أجل التواصل مع القيادات السياسية، وذلك في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وأضاف حسين لـ"دنيا الوطن": "إننا في المراحل الأولى لهذه المبادرة، حيث نلتقي مع الفصائل والأشخاص المعنين والذين لهم رأي لإنهاء الانقسام".

وذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أيد المساعي والجهود التي يقومون بها، وعزم الرئيس عباس على مواصلة السعي لتوحيد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأردف المفتي قائلاً: "نأمل من خلال هذه المبادرة أن نحقق الهدف المطلوب، والوصول لإنهاء الانقسام، وعودة كافة الأمور إلى مسارها الطبيعي في وحدة الوطن ووحدة السيادة، كذلك وحدة شعبنا الفلسطيني".

يشار إلى أنه منذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي (فتح) و(حماس)، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

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