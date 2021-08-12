شؤون فلسطينية

أبو بكر: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلية وإدارة السجون التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر ابو حميد (49 عاماً)، من مخيم الامعري في رام الله، والذي يرقد حاليا في مستشفى برزلاي منذ عدة أيام، نتيجة معاناته من اوجاع وآلام في
الرئتين.

وأوضح  ابو بكر أن الفحوصات الطبية للأسير أبو حميد خلقت لدينا قلقا كبيرا، حيث ان الفحوصات الأولية تشير الى معاناته من ورم على الرئتين لم تحدد طبيعته حتى هذه اللحظة، وسيتم أخذ خزعة منه اليوم لمعاينته ومعرفة حقيقته.

وطالب اللواء أبو بكر المجتمع الدولي ممارسة سلطاته على حكومة الاحتلال، وإجبارها على تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للأسير أبو حميد، بإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة وتقديم العلاجات السريعة حتى لا ينتشر المرض ويتفاقم في جسده.

يذكر أن الأسير ناصر أبو حميد محكوم بالسّجن سبع مؤبدات و( 50 ) عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وهو شقيق الاسرى المحكومين بالمؤبد نصر، وشريف، ومحمد، وإسلام.

أخبار ذات صلة

فصائل المقاومة: تقرير (هيومان رايتس ووتش) منحاز للاحتلال ويساوي بين الجلاد والضحية

فصائل المقاومة: تقرير (هيومان رايتس ووتش) منحاز للاحتلال ويساوي بين الجلاد والضحية

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد ضياء الصباريني في جنين

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد ضياء الصباريني في جنين

توقيع الملحق الثاني لمذكرة التفاهم الخاصة بإتاحة الفرص أمام الأسرى لإكمال تعليمهم الجامعي

توقيع الملحق الثاني لمذكرة التفاهم الخاصة بإتاحة الفرص أمام الأسرى لإكمال تعليمهم الجامعي

&#34;الشعبيّة&#34; تُحذّر من استمرار الاستيطان وتدعو لتصعيد الاشتباك

"الشعبيّة" تُحذّر من استمرار الاستيطان وتدعو لتصعيد الاشتباك

طالع: &#34;التعليم&#34; بغزة تعلن عن الدفعة الأولى من الوظائف التعليمية

طالع: "التعليم" بغزة تعلن عن الدفعة الأولى من الوظائف التعليمية

&#34;التربية&#34;: 15217 طالباً/ة يتقدمون للدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة بعد غد السبت

"التربية": 15217 طالباً/ة يتقدمون للدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة بعد غد السبت

محيسن: الشباب الفلسطيني الشريحة الأكثر تضررًا بسبب الاحتلال والحصار

محيسن: الشباب الفلسطيني الشريحة الأكثر تضررًا بسبب الاحتلال والحصار

مجدلاني يبحث مع الممثلة الخاصة لـ (يونيسف) التعاون في قضايا الطفولة

مجدلاني يبحث مع الممثلة الخاصة لـ (يونيسف) التعاون في قضايا الطفولة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد ضياء الصباريني في جنين

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد ضياء الصباريني في جنين

توقيع الملحق الثاني لمذكرة التفاهم الخاصة بإتاحة الفرص أمام الأسرى لإكمال تعليمهم الجامعي

توقيع الملحق الثاني لمذكرة التفاهم الخاصة بإتاحة الفرص أمام الأسرى لإكمال تعليمهم الجامعي

أبو بكر: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد

&#34;الشعبيّة&#34; تُحذّر من استمرار الاستيطان وتدعو لتصعيد الاشتباك

"الشعبيّة" تُحذّر من استمرار الاستيطان وتدعو لتصعيد الاشتباك

محيسن: الشباب الفلسطيني الشريحة الأكثر تضررًا بسبب الاحتلال والحصار

محيسن: الشباب الفلسطيني الشريحة الأكثر تضررًا بسبب الاحتلال والحصار

مجدلاني يبحث مع الممثلة الخاصة لـ (يونيسف) التعاون في قضايا الطفولة

مجدلاني يبحث مع الممثلة الخاصة لـ (يونيسف) التعاون في قضايا الطفولة

العمصي: تعطيل صرف المنحة القطرية يفاقم المعاناة المعيشية لـ&#34; 160 ألف مستفيد&#34;

العمصي: تعطيل صرف المنحة القطرية يفاقم المعاناة المعيشية لـ" 160 ألف مستفيد"

الطالبة ندى أبو عجوة تناشد الرئيس لاستكمال دراستها

الطالبة ندى أبو عجوة تناشد الرئيس لاستكمال دراستها

منوعات

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا &#34;أنا مربربة&#34;

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا "أنا مربربة"

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;كذبت على زوجها&#34;

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "كذبت على زوجها"

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

عربي

ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 69

ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 69

الرئيس سعيد: الشعب التونسي لن ينسى ما يجمعه من روابط متينة بالشعب الفلسطيني

الرئيس سعيد: الشعب التونسي لن ينسى ما يجمعه من روابط متينة بالشعب الفلسطيني

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه