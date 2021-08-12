أبو بكر: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد

رام الله - دنيا الوطنحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلية وإدارة السجون التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر ابو حميد (49 عاماً)، من مخيم الامعري في رام الله، والذي يرقد حاليا في مستشفى برزلاي منذ عدة أيام، نتيجة معاناته من اوجاع وآلام فيالرئتين.وأوضح ابو بكر أن الفحوصات الطبية للأسير أبو حميد خلقت لدينا قلقا كبيرا، حيث ان الفحوصات الأولية تشير الى معاناته من ورم على الرئتين لم تحدد طبيعته حتى هذه اللحظة، وسيتم أخذ خزعة منه اليوم لمعاينته ومعرفة حقيقته.وطالب اللواء أبو بكر المجتمع الدولي ممارسة سلطاته على حكومة الاحتلال، وإجبارها على تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للأسير أبو حميد، بإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة وتقديم العلاجات السريعة حتى لا ينتشر المرض ويتفاقم في جسده.يذكر أن الأسير ناصر أبو حميد محكوم بالسّجن سبع مؤبدات و( 50 ) عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وهو شقيق الاسرى المحكومين بالمؤبد نصر، وشريف، ومحمد، وإسلام.