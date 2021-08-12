شؤون فلسطينية

"الشعبيّة" تُحذّر من استمرار الاستيطان وتدعو لتصعيد الاشتباك

"الشعبيّة" تُحذّر من استمرار الاستيطان وتدعو لتصعيد الاشتباك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إلى مواجهة السياسة "الإسرائيليّة" بتعزيز الاستيطان في جميع أرجاء الضفة ومدينة القدس المحتلة، بتصعيد حالة الاشتباك والانتفاضة ضد الاحتلال.

واعتبرت الجبهة الشعبيّة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ ما يُروَّج من قِبل الاحتلال بالسماح للفلسطينيين ببناء 1000 وحدة سكنيّة جديدة في المناطق المصنّفة "ج" حسب اتفاق أوسلو هو محاولة لذر الرماد في العيون وتغطية على سياساته بالتوسّع الاستيطاني ومنها القرار الأخير ببناء 2200 وحدة استيطانيّة جديدة في بيت لحم وجنين.

ورأت "الشعبيّة" أنّ دولة الاحتلال تستغل التطبيع العربي الرسمي معها للاستمرار في هذه السياسة الاستيطانيّة وتسريع إجراءاتها لفرض وقائع احتلالها الاستعماري لفلسطين.

وأدانت الجبهة استقبال المملكة المغربيّة لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد وعقد اتفاقياتٍ عديدة معه، كما أدانت "الزيارات المكوكيّة من قِبل قيادات الكيان الصهيوني لبعض البلدان العربيّة وعقد اتفاقات مماثلة معها"، داعيةً جماهير شعبنا في البلدان العربيّة والقوى التقدميّة فيها، خاصة في المغرب الشقيق إلى "رفض التطبيع وقطع الطريق على عقد اتفاقات مع الكيان الصهيوني"، وتوحيد كل الجهود الوطنيّة والقوميّة لمواجهة هذه السياسة وتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل  إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله.

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