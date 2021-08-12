شؤون فلسطينية

"التربية": 15217 طالباً/ة يتقدمون للدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة بعد غد السبت

"التربية": 15217 طالباً/ة يتقدمون للدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة بعد غد السبت
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه بعد غدٍ السبت 15217 طالباً/ة من مختلف فروع الثانوية العامة للدورة الثانية في معظم محافظات الوطن وفي الخارج (رومانيا، وقطر، وبلغاريا، وتركيا) ضمن برنامجٍ موحدٍ لجميع الطلبة، في الساعة التاسعة صباحاً؛ علماً بأن طلبة الفرع التكنولوجي والفروع المهنية كانوا قد تقدموا للامتحانات العملية منذ يوم الثلاثاء وحتى اليوم الخميس، إذ تستمر جلسات الامتحانات لغاية 25/08/2021.

وتُعد هذه الدورة فرصة أخرى للطلبة الذين يرغبون بتحسين معدلاتهم أو غير المستكملين منهم في 4 مباحث في الدورة الأولى على الأكثر؛ بِما يحسّن فرص التحاقهم في التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي التي يرغبون الالتحاق بها.

وبينت "التربية" أن هذه الدورة يستفيد منها طلبة الحالات الخاصة الذين تعذر عليهم التقدم في بعض المباحث أو جميعها في الدورة الأولى وفق الشروط المحددة في تعليمات الثانوية العامة لهذا العام.


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