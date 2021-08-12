الطالبة ندى أبو عجوة تناشد الرئيس لاستكمال دراستها

وجهت الطالبة المتفوقة ندى درداح ابو عجوة مناشدة للرئيس محمود عباس لمساعدتها من اجل استكمال مسيرتها التعليمية.





وحازت ندى على معدل 97،6% الفرع العلمي من مدرسة دلال المغربي وهي من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة وظروفها المادية صعبه جدا.





وتحدت ندى كل الظروف الصعبة التي تمر بها هي واسرتها وشكلت نموذج يفخر به الجميع وامنيتها ورغبتها منذ الطفولة دراسة الطب ولكن الوضع الاقتصادي يحول بينها وبين تحقيق امنيتها ولذلك توجه المناشدة اللرئيس عباس أن يقف مع أبنائه وبناته في قطاع غزة وتقديم منحة دراسية لها لدراسة الطب البشري داخل قطاع غزة .





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رام الله - دنيا الوطن