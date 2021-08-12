شؤون فلسطينية

فتح: الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي "جريمة حرب"

فتح: الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي "جريمة حرب"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة فتح وعلى لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي، أن الاستيطان الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة جريمة حرب، ويشكل إصرارا من حكومة الاحتلال على استمرار العدوان، وتحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة القرار 2334 الصادر في ديسمبر 2016 ، وبموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن محاولات إسرائيل شرعنة الاستيطان الاستعماري مقابل خطوات " إيجابية " كما تسميها مرفوض تماما، ولا يمكن القبول بمبدأ المقايضة بين اللاشرعي وحقوقنا المكفولة بالقانون الدولي، وأنه آن الأوان لوضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلية المدمرة، وعلى رأسها سرقة الأرض الفلسطينية وبناء المستعمرات المخالفة للشرعية الدولية.

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