فتح: نثق بقدرة الجزائر وتونس على تجاوز مآسيها

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، عن تأثر قيادتها وكوادرها ومناضليها البالغ بآلام الشعبين العربيين الجزائري والتونسي، جراء الحرائق في أنحاء القطرين العربيين الشقيقين.وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، وقوفها إلى جانب الشعبين الشقيقين وقيادتيهما والوقوف بخالص الوفاء معهما.وجاء في البيان: "إننا ونحن نتقدم بالمواساة والتعازي للقيادتين ولعائلات الشهداء ضحايا الحرائق من المواطنين وضباط وجنود الدفاع المدني والجيش، فإننا على ثقة بقدرة القيادتين والشعبين على تجاوز مآسي الحرائق ومعاناة المواطنين وخسائر البلاد من الثروة الطبيعية".وأبدت فتح استعدادها لتسخير طاقة وقدرة كوادرها في البلدين الشقيقين، ووضعها في خدمة الجهات المختصة للمساعدة كرسالة وفاء للشعبين والقيادتين.