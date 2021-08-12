"حماس" تُعلق على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم عن رفضها التام لما أسمته "لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومن المستويات كافة، وفي مقدمتها زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد للمغرب، ما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وتجميل لوجه الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل تزايد جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته".وقال برهوم في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "ندعو أشقاءنا في الدول العربية والإسلامية كافة إلى ضرورة الإبقاء على عهدهم مع شعبنا الفلسطيني، وإسناده وتعزيز صموده على أرضه، واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني الذي يشكل خطرًا على فلسطين والمنطقة بأسرها".