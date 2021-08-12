جامعة الأزهر تعلن اعتماد تخصصات بكالوريوس وبرامج ماجستير جديدة

رام الله - دنيا الوطنتسلمت جامعة الأزهر-غزة كتاباً من الهيئة الوطنية للجودة والنوعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يفيد باعتماد تخصص بكالوريوس التربية الخاصة بكلية التربية، وتخصص بكالوريوس الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، واعتماد برنامج ماجستير علم البيانات بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور عمر ميلاد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذا الانجاز المهم يلبي احتياجات سوق العمل ويفتح الباب أمام الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا في تخصصات جديدة وفريدة ونوعية، لافتاً إلى أن هذا الانجاز النوعي ثمرةً لسعي الجامعة الحثيث نحو الريادة والتميز والإبداع، وتقدم بالشكر الجزيل لوزير التعليم العالي وللهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لاعتمادهم هذه التخصصات والبرنامج.