أبو سلمية يحذر: مُقبلون على موجة جديدة من (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مستشفى الشفاء بغزة د. محمد أبو سلمية، اليوم الخميس، إنّ "قطاع غزّة مُقبل على موجة جديدة من فيروس كورونا، حيث تم رفع جهوزية المشفى على أكمل وجه لاستقبال هذه الموجة".وأضاف أبو سلمية، أنّ هناك زيادة ملحوظة على أعداد الإصابات بفيروس كورونا والحالات المدخلة للمستشفيات وتتردد على أقسام أجهزة التنفس.وتابع: "أخذنا الإجراءات اللازمة، وسيُمنع أيّ شخص من دخول أسوار المستشفى والأقسام الداخلية بدون لبس الكمامة والالتزام بإجراءات التباعد".وطالب المواطنين بالإسراع إلى تلقي التطعيم حتى لا يُصابوا بأعراض شديدة وتُشكل خطراً على حياتهم، خاصةً كبار السن وذوو الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفةوكانت وزارة الصحة في قطاع غزّة أعلنت اليوم، تسجيل 3 حالات وفاة، و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و187 حالة تعاف جديدة.