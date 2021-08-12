ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 69

رام الله - دنيا الوطنقال النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية تيزي وزو الجزائرية عبد القادر عمروش، إنّ "حصيلة ضحايا الحرائق، التي اندلعت، الإثنين المنصرم، في الولاية ارتفعت إلى 69، بينهم أكثر من 20 عسكرياً".وأضاف النائب العام خلال ندوة صحفية، أن الحرائق التي ما زالت مستمرة في ولاية تيزي وزو تسببت بوفاة 49 مدنياً، وما يفوق 20 عسكرياً، إضافة إلى وقوع مئات الجرحى.وأكد على أن هذه الحرائق فعل إجرامي"، وقال إن "ما يؤكد أن هذه الحرائق تعد فعلاً إجرامياً هو "اشتعال النيران يوم 9 آب/ أغسطس في آن واحد وفي نقاط غابية مختلفة وحيز جغرافي مختلف بغض النظر عن الولايات الأخرى".وشدد على أن هذه الحرائق "مدبرة من أطراف لا تريد الخير للبلاد بسبق الاصرار وبتدبير مسبق وليس نتيجة عامل طبيعي، مؤكداً على أن النيابة العامة والضبطية القضائية ستتصدى بحزم لهذه الجريمة وستبذل كل مجهوداتها في الميدان لتحديد المسؤولين عنها".