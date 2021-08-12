شؤون فلسطينية

أبو غوش: الاستيطان سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال

أبو غوش: الاستيطان سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي عوني أبو غوش، توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبناء 2200 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء مستوطنات الضفة وليس فقط في الكتل الاستيطانية ولكن أيضًا في الأماكن التي تعتبر معزولة، بالإضافة للشروع ببناء جسر باب المغاربة، تأكيداً على المضي بسياسة فرض الأمر الواقع، وتحديا لقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد من جديد عزم حكومة الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ أجندتها ومخططاتها ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت عدم شرعية الاستيطان وضرورة التوقف عن بناء المستوطنات.

وتابع أبو غوش أن حكومة الاحتلال تخدع الرأي العام العالمي عبر الحديث عن التسهيلات وفي مقابل ذلك تمارس العدوان اليومي ضد أبناء شعبنا، وسرقة الاراضي لصالح الاستيطان.

ودعا ألو غوش محكمة الجنايات الدولية، الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون، في ظل استمرار الاحتلال بسياساته العنصرية والفاشية.

قائلا أن الاكتفاء ببيانات شجب وادانة الاستيطان التي تصدر عن جهات دولية يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار به، مشددا على أن الرادع الوحيد لوقف الاستيطان اتخاذ خطوات عملية عقابية ضد دولة الاحتلال.

وأشار أبو غوش أن اعمال الاستيطان الجارية تتم  بإشراف ودعم وتمويل حكومة الاحتلال وهذا يتناقض ويتعارض بوضوح مع نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وان المادة 147 من نفس الاتفاقية تعتبر الممارسات التي تتلازم مع الاستيطان كأعمال التدمير والتخريب والمصادرة بطرق تعسفية من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الدولي.

منوها أن الاستيطان هو سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال الاسرائيلي ، ترمي من وراءه لتحقيق أهداف محددة بعيدة المدى في مقدمتها رسم حدود التسوية النهائية وابتلاع وضم أكثر من 50% من مساحة الأرض المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقد وصلت هذه السياسة إلى دائرة التهويد المباشر للأرض والترانسفير لسكانها الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

فتح: نثق بقدرة الجزائر وتونس على تجاوز مآسيها

فتح: نثق بقدرة الجزائر وتونس على تجاوز مآسيها

هيومن رايتس ووتش تتهم الفصائل الفلسطينية في غزة بارتكاب &#34;جرائم حرب&#34;

هيومن رايتس ووتش تتهم الفصائل الفلسطينية في غزة بارتكاب "جرائم حرب"

الطيراوي يشن هجوماً على سفير فلسطين باليونان مروان الطوباسي

الطيراوي يشن هجوماً على سفير فلسطين باليونان مروان الطوباسي

&#34;حماس&#34; تُعلق على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب

"حماس" تُعلق على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب

الرئاسة: نرفض وندين مشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية

الرئاسة: نرفض وندين مشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية

جامعة الأزهر تعلن اعتماد تخصصات بكالوريوس وبرامج ماجستير جديدة

جامعة الأزهر تعلن اعتماد تخصصات بكالوريوس وبرامج ماجستير جديدة

أبو سلمية يحذر: مُقبلون على موجة جديدة من (كورونا)

أبو سلمية يحذر: مُقبلون على موجة جديدة من (كورونا)

مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهري أبريل ومايو

مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهري أبريل ومايو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر تعلن اعتماد تخصصات بكالوريوس وبرامج ماجستير جديدة

جامعة الأزهر تعلن اعتماد تخصصات بكالوريوس وبرامج ماجستير جديدة

أبو غوش: الاستيطان سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال

أبو غوش: الاستيطان سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة المتطرف "غليك"

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف

&#34;الخارجية&#34; تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

"الخارجية" تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

منوعات

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا &#34;أنا مربربة&#34;

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا "أنا مربربة"

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;كذبت على زوجها&#34;

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "كذبت على زوجها"

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

عربي

ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 69

ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 69

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)