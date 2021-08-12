عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة المتطرف "غليك"

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بقيادة الحاخام المتطرف "يهودا غليك، وبحمايةٍ مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة.وأشارت المصادر إلى أنه لليوم الثاني على التوالي اقتحم الحاخام المتطرف "ايهودا غليك" باحات الأقصى، وقام بفتح بث مباشر أدى خلاله مع متابعيه صلوات ومباركات مقابل المال.وأوضحت المصادر أن صحفيان عرّفا على نفسيهما بأنها من بريطانيا والولايات المتحدة أجريا مقابلات مع عدد من المستوطنين المقتحمين للأقصى، ومن بينهم "يهودا غليك"، وذلك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال.وفي تصرفات استفزازية متواصلة، قام مستوطنون بقراءة التوراة بصوت عال في باحات المسجد الأقصى، ودون أية أدنى مراعاة لحرمة المكان الدينية.