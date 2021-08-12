أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس هيئة شؤون المنظمات الاهلية اللواء سلطان أبو العينين، بوزير العمل د.نصري أبو جيش، في مقر وزارة العمل، وذلك بحضور كل من رامي مهداوي ق.أ الوكيل المساعد للتعاون الدولي والتمويل بوزارة العمل، وعبير أبو كشك مدير عام التخطيط ومنال خميس ق.أ مدير عام العلاقات العامة والدولية، وزياد غنام ق.أ مدير عام مكتب أبو العينين .ويأتي الاجتماع في إطار بحث آليات العمل المشترك وآليات التوصل لحلول بعض القضايا المتعلقة بالنساء العاملات في المستوطنات الإسرائيلية، والنساء المعوزات، وإيجاد السبل لتمكينهن عبر مشاريع خاصةوفي بداية اللقاء، رحب أبو جيش بأبو العينين، والوفد المرافق، مؤكداً على أن وزارة العمل، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، تضع النساء على رأس أولويات برامجها، وأن هناك العديد من المشاريع الواعدة سيتم العمل عليها لصالح هؤلاء النساء، خلال فترة قريبة جدا.واستعرض أبو جيش، للوفد الزائر أنشطة وبرامج وزارته ، مرحباً بالتعاون المشترك ما بين هيئة شؤون المنظمات الاهلية ووزارة العمل، كمؤسستين متكاملتين.ومن جانبه أثنى أبو العينين على توجهات وزارة العمل، تجاه النساء المعوزات ،حيث أنهن يمثلن شريحة لا يستهان بها من المجتمع الفلسطيني، ويؤثرن بقوة داخل عائلاتهن.وأكد أبو العينين على أهمية وجود بنك معلومات خاص بالنساء العاملات بالمستوطنات بالتحديد ، لتتمكن المؤسسات الرسمية، من الوصول اليهن ودعمهن عبر برامج تمكين اقتصادي وتدريب وتأهيل لبدء مشاريعهن الصغيرة، الأمر الذي شدد عليه أيضا وزير العمل.وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.