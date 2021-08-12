شؤون فلسطينية

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، لدى استقباله في كنيسة القيامة في القدس القديمة و(فدا) من المشاركين في المخيمات الكشفية الصيفية بأنه في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب الذين كسروا حاجز الخوف وهم يقودون استراتيجية إعلامية جديدة هدفها ابراز عدالة القضية الفلسطينية بطريقة إنسانية حضارية تصل الى كافة شعوب العالم.

وتابع المطران حنا: "خير مثال على ذلك ما اقدم عليه نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح كما وفي غيرها من الاحياء المقدسية حيث تمكنوا من ان يوصلوا رسالة فلسطين  الى كل مكان في هذا العالم".

وقال: بسبب هؤلاء الشباب الابطال اصبح الاعلام في عالمنا ليس حكرا على اللوبي الصهيوني فحسب وما يبثه من اكاذيب وتحريض وتزوير للنيل من عدالة قضيتنا.

وشدد على أن الفلسطينيين شعب متحضر ومثقف والفلسطينيون بغالبيتهم الساحقة هم وطنيون متمسكون بحقوقهم وانتماءهم لهذه الارض المقدسة وكلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسهم رغما عن كل التحديات والمؤامرات والمشاريع المشبوهة.

وقال: نراهن على شبابنا وفلذات اكبادنا الذين هم امل المستقبل وقادة المستقبل ونحن على يقين بأن المستقبل سيكون افضل مع شبابنا المثقفين الواعين القادرين على مخاطبة العالم بأساليب وانماط حضارية انسانية بهدف ابراز اعدل وانبل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.

كما قدم المطران حنا للشباب سلسلة اقتراحات عملية حول كيفية مخاطبة العالم والمؤسسات الدينية والهيئات الحقوقية كما وكافة المهتمين بشؤون حقوق الانسان في عالمنا.

واختتم كلمته قائلا : يا ايها الفلسطينيون لا تخافوا ان شاهدتم ولاحظتم ان واقعكم اليوم ليس كما يجب ان يكون فدائما انظروا الى الامام وتطلعوا الى المستقبل وتعلموا من اخطاء الماضي من اجل النهوض بشعبنا والوصول الى الاهداف المبتغاة وهي الحرية والكرامة وتحقيق الثوابت الوطنية والعيش بسلام في وطننا وفي ارضنا المقدسة.

أخبار ذات صلة

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

&#34;الخارجية&#34; تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

"الخارجية" تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

3 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

3 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل

تيسير خالد: موافقة الاحتلال على البناء في مناطق (ج) خديعة ووقاحة

تيسير خالد: موافقة الاحتلال على البناء في مناطق (ج) خديعة ووقاحة

​ا​لتربية​​: &#34;البرلمان الطلابي&#34; ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

​ا​لتربية​​: "البرلمان الطلابي" ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف

&#34;الخارجية&#34; تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

"الخارجية" تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل

تيسير خالد: موافقة الاحتلال على البناء في مناطق (ج) خديعة ووقاحة

تيسير خالد: موافقة الاحتلال على البناء في مناطق (ج) خديعة ووقاحة

​ا​لتربية​​: &#34;البرلمان الطلابي&#34; ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

​ا​لتربية​​: "البرلمان الطلابي" ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

منوعات

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا &#34;أنا مربربة&#34;

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا "أنا مربربة"

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;كذبت على زوجها&#34;

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "كذبت على زوجها"

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

عربي

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الجزائر: ضحايا حرائق الغابات في ارتفاع وحداد عام في البلاد ثلاثة أيام

الجزائر: ضحايا حرائق الغابات في ارتفاع وحداد عام في البلاد ثلاثة أيام