دولي

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و338 ألف وفاة و205 ملايين و580 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و338 ألف وفاة و205 ملايين و580 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 338 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 205 ملايين وما يقارب من 580 ألف اصابة، تعافى منهم 184 مليونا وأكثر من 570 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 705 آلاف و56 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,337 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا التي اصبحت تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها، مسجلة (1,579 وفاة)، والبرازيل التي عادت من جديد لتسجل اعداد مرتفعة (1,123 وفاة)، وروسيا (799 وفاة)، واميركا (614 وفاة)، وجنوب أفريقيا (573 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (144,635 إصابة)، والهند (43,641 إصابة)، وإيران (42,541 إصابة)، والبرازيل (35,788 إصابة)، وفرنسا (30,920 إصابة).

وتتصدر اميركا دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (635,219 وفاة)، والبرازيل (566,013 وفاة)، والهند (429,700 وفاة)، والمكسيك (246,203 وفيات)، والبيرو (197,146 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت اليوم عتبة الـ37 مليون مسجلة (37,060,454 إصابة)، والهند (32,077,706 إصابات)، والبرازيل (20,249,176 إصابة)، وروسيا (6,512,859 إصابة)، وفرنسا (6,370,429 إصابة).

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