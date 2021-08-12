3 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس، عن تسجيل 3 حالات وفاة و287 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و130 حالة تعافٍ منه، عقب فحص 1060 عينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في غزة، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع 1111 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.وبينت أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 117985، بينهم 1873 حالة نشطة، فيما سجّلت 115001 حالة تعافٍ منذ تفشي الفيروس.في حين يبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، بينها 53 حالة خطيرة وحرجة.وحول التطعيمات، قالت الصحة إن إجمالي الجرعات التي وصلت غزة بلغت 336300، فيما وصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح إلى 113863.