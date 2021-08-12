شؤون فلسطينية

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الهيئة العامة للشؤون المدنية، يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان في قطاع غزة، تضمن تقديم وجبة غداء وتوزيع هدايا لهم، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال رئيس اللجنة المدنية بغزة صالح الزق، إن الوزارة تنظم باستمرار بالتنسيق مع جمعية بسمة أمل فعاليات لأطفال مرضى السرطان بغزة، لرسم البسمة على وجوههم.

ووجه الزق التحية والشكر للقائمين على جمعية بسمة أمل، متمثلة بالرئيس الفخري للجمعية موسى أبو زيد، وأعضاء مجلس الإدارة، كما توجه بالشكر الخاص لمدير عام الجمعية سامي الجوجو، لجهودهم الدائمة في خدمة هؤلاء المرضى، وتذليل العقبات من أجل اسعادهم وتسهيل عملية خروجهم للعلاج من خلال توفير المواصلات اللازمة وتنظيم فعاليات للتفريغ عنهم.

وأوضح، أن العلاقة بين الشؤون المدنية ومرضى السرطان بغزة علاقة متكاملة ومتواصلة، لذلك تسعى الوزارة لأن يكون لها دور اجتماعي مع المرضى، استكمالاً لدورها الرئيسي في الإشراف على عملية علاجهم وإصدار التصاريح- لسفرهم للعلاج بمستشفيات القدس والضفة الغربية.

وأضاف، نظمت الشؤون المدنية قبل حوالي عامين رحلة لأطفال مرضى السرطان بغزة إلى الضفة الغربية، بالتنسيق مع المجتمع المدني هناك، حيث قامت خلالها بتنظيم زيارة للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة الفلسطينية، وكان في استقبالهم أيضاً الفنان محمد عساف.

وتابع الزق، نقلنا لأطفال مرضى السرطان بغزة، تحيات الرئيس محمود عباس والوزير حسين الشيخ، وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، واستعداد الشؤون المدنية وعلى رأسها الوزير الشيخ بتوجيهات من الرئيس، في العمل على توفير وتسهيل عملية خروجهم للعلاج بالقدس والضفة.

وقال الزق: كانت الفعالية بالنسبة لنا في الشؤون المدنية فرصة للتواجد بين هؤلاء الأطفال والالتقاء بهم وبعائلاتهم والاستماع لهم ولهمومهم ومشاكلهم، لذلك سنعمل من أجل التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى على حل كل المشكلات.

وأضاف، هناك بعض القضايا بحاجة لنقلها إلى وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، تتمثل بمشاكل تتعلق بعملية التحويلات، بحيث يكون المريض استكمل جزءاً كبيراً من علاجه بالضفة أو القدس ليتم بعد ذلك تحويله إلى مصر، بالتالي يتسبب ذلك بمعاناة وصعوبة لدى المريض وعائلته.

وقال الزق: سنقوم بنقل هذه المشكلات للوزيرة الكيلة بشكل مباشر، ونحن متأكدون من أنها ستعمل على حلها نظراً لتفهمها لأوضاعهم، كما سننقل لها أيضاً مشكلة عدم توفر الأدوية الكافية وضرورة توفيرها.

من جهته، قال مدير عام جمعية بسمة أمل سامي الجوجو، نظمنا يوماً ترفيهياً لأكثر من 100 طفل من مرضى السرطان بغزة برعاية كريمة من رئيس اللجنة المدنية صالح الزق، ضمن المبادرات التي يقدمها باستمرار للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف، تضمنت الفعالية فقرات ترفيهية للأطفال ومهرجين، وتوزيع هدايا لهم، ومن ثم تناولوا وجبة الغداء.

وأكد، أن الأهالي عبروا عن فرحتهم بهذه الفعالية، موجهين كلمة للزق، بأن يستمر بمثل هذه المبادرات، نظراً لمعاناة أطفالهم جراء المرض، بالتالي تساهم في رفع معنوياتهم وتشعرهم بأجواء ممتعة.

وعبر الجوجو، عن شكره وتقديره لصالح الزق، على المبادرات التي يقدمها باستمرار للجمعية ولأطفال مرضى السرطان بغزة.

وحول آراء ذوي الأطفال الذين شاركوا في الفعالية، تقدمت والدة الطفلة سمر محمد الجملة، بالشكر لصالح الزق على هذه المبادرة التي وصفتها بالجميلة والرائعة، معبرة عن انبساط طفلتها بهذه الفعالية.

وأضافت: كانت ابنتي متعبة ولكن بعد الفعالية شعرت بالراحة، وطالبت الزق بعمل مبادرات لهم بشكل مستمر.

فيما تقدم والد الطفل معتز الغولة، بالشكر لصالح الزق على هذه اللفتة الكريمة، لأن لها مدلول كبير على طفله، قائلاً: فعالية كهذه لا تقدر بثمن، خاصة أن منزلي صغير ولا يوجد أطفال آخرين يستطيع ابني اللعب معهم، لكن خلال هذه الفعالية اندمج واستمتع من خلال لقاءه بعدد من الأطفال، ومن ثم عند العودة للمنزل يروي لأهلي تفاصيل الفعالية.

بدورها، قالت والدة الأطفال عبد الله وهنادي سلمي: "شكراً للأستاذ صالح الزق، وكل عام وهو بخير، أنا كنت في أمس الحاجة لفعالية كهذه قبل أطفالي نظراً للوضع النفسي الذي أعانيه، أما بالنسبة لأطفالي استمتعوا بهذه الفعالية جدا ورؤيتي للضحكة المرسومة على وجوههم أدخلت السرور لقلبي.






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