جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة وبالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية، حيث صوت الأعضاء من المديريات كافة على تشكيل هذه الهيئة الإدارية.

وحضر عملية الانتخاب، مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، ومسؤولة حماية الطفل في مؤسسة الرؤية العالمية علا العسالي، ومدير دائرة الإرشاد التربوي د. بشار عينبوسي، ورئيسة قسم الإرشاد التربوي إلهام غنيم، والمرشدة التربوية سمر ياسين، وعدد من المرشدين التربويين من مختلف المديريات.

وفي هذا السياق، أكد الحواش أهمية البرلمان الطلابي الموحد، باعتباره الجسم الذي يمثل جميع الطلبة وينقل همومهم وتحدايتهم للوزارة، معبراً عن سعادته بهذه العملية الديمقراطية النزيهة، مشدداً على ضرورة تكثيف العمل من خلال وضع الخطط

والمشاركة الفاعلة، ناقلاً تحيات الوزير أ.د. مروان عورتاني ومباركته للبرلمان الجديد وللأعضاء، شاكراً الرؤية العالمية على شراكتها مع الوزارة بهذا الخصوص.



بدورها، أوضحت العسيلي، أن الرؤية العالمية بالشراكة مع الوزارة تعمل على إيصال صوت الطلبة للعالم، مؤكدة على ضرورة أخذ توصيات البرلمان السابق بعين الاعتبار والبناء على الإنجازات السابقة، مشيرة أن الرؤية العالمية ستواصل

الدعم بهذا الاتجاه.





وقدمت غنيم، عرضاً حول آليات إجراء هذه الانتخابات، وكيفية إجراء هذه الانتخابات، مسلطة الضوء على الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل من يريد الترشح لأي منصب إداري، متمنية التوفيق للبرلمان الطلابي الجديد في تحقيق الإنجازات لصالح الطلبة.





رام الله - دنيا الوطنانتخب البرلمان الطلابي الموحد، اليوم، الهيئة الإدارية الجديدة التي سوف تمثله أمام وزارة التربية والتعليم خلال العامين القادمين.