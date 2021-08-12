شؤون فلسطينية

وزارتا شؤون المرأة والعدل توقعان مذكرة تعاون

وزارتا شؤون المرأة والعدل توقعان مذكرة تعاون
رام الله - دنيا الوطن
وقعت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة مع د.محمد الشلالدة وزير العدل، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة ، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الإجتماعي في مختلف القطاعات ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني ، بحضور عدد من كوادر الوزارتين.

وأكدت د. حمد على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة شؤون المرأة والعدل في إطار عمل الوزارة على مأسسة وإدماج قضايا النوع الإجتماعي في كافة القطاعات، لتطبيق أجندة السياسات الوطنية والخطط الإستراتيجية للوزارة والخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للعدالة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأضافت د. حمد بأن الشراكة بين وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل تهدف للعمل المشترك على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون وتوطنين الاتفاقيات الدولية وموائمة التشريعات، وتوحيد جهود مؤسسات قطاع العدالة وتطوير خدماتها وآليات عملها مما يعزز من امكانية ممارسة المرأة لحقوقها الانسانية وإنصافها  وحمايتها من كافة الممارسات التي تحول دون ذلك.

بدوره، د.الشلالدة أكد على أهمية تطوير الشراكة مع الوزارة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وتبادل المعلومات والتعاون في مجال توطين وإعداد التقارير ذات العلاقة بالاتفاقيات والمرجعيات الدولية الاخرى.

 وتنص الإتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل في عدة مجالات منها نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، بناء قدرات الموظفات والموظفين في مجال حقوق الانسان والنوع الاجتماعي والتخطيط وإعداد الموازنات وتأهيلهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتنفيذ اختصاصاتهم، ، وتطوير التشريعات وموائمتها ومع المرجعيات الدولية  وأيضا منظومة الحماية للنساء ضحايا العنف.  

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