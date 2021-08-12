شؤون فلسطينية

رئيس بلدية غزة يبحث مع منسقة الأمم المتحدة تداعيات تأخر الإعمار

رئيس بلدية غزة يبحث مع منسقة الأمم المتحدة تداعيات تأخر الإعمار
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، في مكتبه بمقر البلدية الرئيس، أثناء زيارة الأخيرة لمدينة غزة لبحث المواضيع المتعلقة بقضية إعادة الإعمار، وتنسيق إدخال المواد وتسهيل حركة المعابر فيما يخص المشاريع التنموية ومشاريع إعادة الإعمار.

وأعرب رئيس بلدية غزة عن شكره للسيدة هاستينغز لاستجابتها السريعة للبيان الذي أصدر حول توقف العديد من المشاريع التنموية وتأخر مشاريع إعادة الإعمار، وزيارتها لمدينة غزة والبلدية بشكل خاص.

كما أبدت هاستينغز سرورها بهذه الزيارة، وأنها تأتي ضمن اهتمامات الأمم المتحدة لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة، ومحاولة دعم جهود إعادة الإعمار بالسرعة الممكنة.

وأطلع السراج هاستينغز على قائمة المواد الطارئة اللازمة للمشاريع المفتوحة والتي توقفت بفعل منع دخول المواد اللازمة وعددها 13 مشروعًا، في حين أن هناك عدد آخر من المشاريع المعلقة ولم تبدأ بعد، بالإضافة إلى مشاريع إعادة إعمار الطرق في المدينة وشبكات المياه والصرف الصحي فيما بعد العدوان الأخير على غزة، لازالوا معلّقين ولم يبدأوا حتى اللحظة، نظراً لعدم توفر المواد والآليات كذلك.

من جانب آخر، أكد رئيس البلدية على عدم فعالية ونجاح آلية إعادة الإعمار GRM المعمول بها منذ سنوات، حيث أنها تؤثر سلباً على سير وتقدم مشاريع الإعمار.

كما أطلع د. السراج المنسقة الأممية على مشروع معالجة النفايات الطبية الخطرة والمعدية (تقنية الميكرويف) الذي تم افتتاحه مؤخراً بتمويل من صندوق التمويل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أعربت عن أملها في تحسن الوضع الإنساني في أقرب وقت ممكن، وتسهيل عملية إعادة الإعمار بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

أخبار ذات صلة

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف

&#34;الخارجية&#34; تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

"الخارجية" تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

3 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

3 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل

تيسير خالد: موافقة الاحتلال على البناء في مناطق (ج) خديعة ووقاحة

تيسير خالد: موافقة الاحتلال على البناء في مناطق (ج) خديعة ووقاحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

أبو العينين وأبو جيش يلتقيان لبحث سبل التعاون المشترك

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف

المطران حنا: في فلسطين هنالك جيل جديد من الشباب وقد كسروا حاجز الخوف

&#34;الخارجية&#34; تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

"الخارجية" تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

تقرير: أسرار حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل

صالح الزق ينظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان بغزة بالمشاركة مع جمعية بسمة أمل

تيسير خالد: موافقة الاحتلال على البناء في مناطق (ج) خديعة ووقاحة

تيسير خالد: موافقة الاحتلال على البناء في مناطق (ج) خديعة ووقاحة

​ا​لتربية​​: &#34;البرلمان الطلابي&#34; ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

​ا​لتربية​​: "البرلمان الطلابي" ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

منوعات

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا &#34;أنا مربربة&#34;

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا "أنا مربربة"

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;كذبت على زوجها&#34;

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "كذبت على زوجها"

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

عربي

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الجزائر: ضحايا حرائق الغابات في ارتفاع وحداد عام في البلاد ثلاثة أيام

الجزائر: ضحايا حرائق الغابات في ارتفاع وحداد عام في البلاد ثلاثة أيام