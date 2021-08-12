شؤون فلسطينية

فتوح يشيد بالمقاومة الشعبية في الضفة الغربية

فتوح يشيد بالمقاومة الشعبية في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، بالمقاومة الشعبية الباسلة في القدس والشيخ جراح والاغوار وكفر قدوم وبيتا وسلفيت، وبطولة أبناء شعبنا الفلسطيني في التصدي ومواجهة أطماع الاحتلال في سرقة أراضيهم وذلك بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين وإقامة البؤر الاستيطانية فوقها.

وثمن فتوح في تصريح له اليوم ": الدور الذي يقوم به ابناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، وصمودهم  في مواجهة بطش الإحتلال وظلمه، وإرهاب المستوطنين الذين يسعون لتنفيذ مخططهم لتفريغ الارض من أصحابها الشرعيين، لافتا الى أن المواطنين بكل محافظات الوطن سطروا بصمودهم وثباتهم وتصديهم لقوات الاحتلال صفحة مشرقة ومشرفة  في تاريخ شعبنا الفلسطيني.

وشدد على أن المقاومة الشعبية حققت انجازات كبيرة في التصدي للعديد من المخططات الاسرائيلية، وكذلك جذب إهتمام وتضامن دوليين مع نضال شعبنا وقضيته العادلة .

ووجه فتوح التحية لأبناء شعبنا  الذين واجهوا بالمقاومة الشعبية قوات الاحتلال وعنصريته، لما لهم الفضل الكبير في عرقلة تنفيذ الكثير من المخططات الاسرائيلية، مطالبا جميع المؤسسات الدولية والحقوقية الوقوف عند اعتداءات الاحتلال واستخدامها للقوة المفرطة تجاه شعب أعزل، والتي أدت الى استشهاد العشرات من المواطنين، واصابة المئات ما بين الاصابة بالرصاص الحي، والاختناق.

ووجه فتوح "تحية إجلال وإكبار للشهداء بشكل عام في مختلف محافظات الوطن، وشهداء جبل صبيح في بيتا بشكل خاص الذين سيبقون شاهدا على الجرائم  المتواصلة، التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا، ومواصلته ارتكاب جرائم القتل والإعدامات الميدانية وإنتهاكاته الصارخة للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإرهاب الدولة والجريمة المنظمة.

وأكد فتوح ":على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، تقف مع نضالات شعبنا، ومواصلة جهودها في إنجاز حقوقنا الوطنية، بالإعتماد على الأدوات الدبلوماسية والقانونية، وعبر المقاومة الشعبية السلمية، الى ان تسترد حقوقنا المشروعة واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

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