الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من نابلس.وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت المواطنين: محمد فتحي عايد حمايل، ومحمد عوض داوود.كما داهمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد واعتقلت المواطن سلوم جودة.وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر أيار/ مايو المنصرم، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، وارتقى سبعة مواطنين خلال هذه المواجهات كان آخرهم الشهيد عماد علي محمد دويكات (38 عاما)، وأصيب واعتقل المئات.ــــ