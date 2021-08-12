مقتل تسعة أشخاص بتحطم مروحية شرق روسيا





جاء ذلك وفق ما أفاد بيان للحكومة المحلية في المنطقة، حيث تم الإعلان عن انقاذ تسعة منهم حتى الآن.



وقال البيان إن مروحية "مي-8" سقطت في بحيرة كوريل في محمية كرونوتسكي الطبيعية، وقد هرع نحو 40 من رجال الإنقاذ والغطاسين الى موقع الحادث.



وأضاف البيان أنه بحسب المعلومات الأولية كان على متن المروحية "ثلاثة من طاقمها و13 راكبا" جميعهم من السياح.



وأفاد مصدر في وزارة الصحة المحلية أنه تم إنقاذ تسعة أشخاص، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وقال المصدر لوكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء "تم العثور على تسعة اشخاص وجميعهم أحياء"، مضيفا أن أعمال البحث والانقاذ لا تزال مستمرة، ولا يزال مصير الركاب السبعة الباقين مجهولا.



وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تعنى بالحوادث الجوية إنه تم فتح تحقيق في انتهاك قواعد السلامة الجوية.



وكانت المروحية التابعة لشركة فيتياز-ايرو تنقل السياح الى خودوتكا، وهو بركان قرب مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي.



وكامشاتكا منطقة شاسعة يسكنها القليل من الناس لكنها تعد وجهة سياحية هامة بسبب البراكين الموجودة فيها ومناظرها الطبيعية الجميلة.





رام الله - دنيا الوطنتحطمت مروحية على متنها 16 شخصاً بينهم 13 سائحاً اليوم الخميس في شبه جزيرة "كامشاتكا" في أقصى الشرق الروسي.