دولي

إسرائيل: مؤشرات تدل على ارتفاع مستوى المناعة لدى 98% من المطعمين بالجرعة الثالثة

إسرائيل: مؤشرات تدل على ارتفاع مستوى المناعة لدى 98% من المطعمين بالجرعة الثالثة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يناقش الطاقم لمواجهة الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مسألة تطعيم الفئة العمرية فوق (40 عاماً) وافراد الطواقم الطبية بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).

ويُستشف من فحص مصلي أجراه مستشفى شيبا لدى مطعمين بالجرعة الثالثة، أن ارتفاعاً طرأ على عدد الأجسام المضادة للفيروس في دمهم بعد أسبوع من تلقي اللقاح. 

ولوحظ ذلك عند 98% من الخاضعين للفحص، ولا يعرف بعد ما إذا كانت الجرعة الثالثة تحمي من متحور "دلتا" غير أن هناك مؤشرات تدل على ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتلقى الجرعة الثالثة أكثر من 700 ألف شخص في إسرائيل، يشكلون 60% من الفئة العمرية التي تقرر منحها التطعيم .

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