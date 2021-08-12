الرئيس سعيد: الشعب التونسي لن ينسى ما يجمعه من روابط متينة بالشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الشعب التونسي لن ينسى هذا المد التلقائي الذي يرسخ، مرة أخرى، ما يجمع البلدين والشعبين من روابط متينة وقيم مشتركة.جاء ذلك خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج، مساء أمس الأربعاء، سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.وأعرب الرئيس سعيد عن تقدير تونس البالغ للدعم النبيل الذي بادر به الأشقاء في فلسطين لمعاضدة جهود بلادنا في التصدي لجائحة كوفيد-19 .كما جدد الرئيس التونسي التعبير عن موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني.ومن جانبه، أعرب السفير الفاهوم عن تضامن فلسطين الكامل مع تونس في هذا الظرف الصعب ووقوفها التام إلى جانبها من منطلق علاقات الأخوة الراسخة وتجسيدا لمبادئ التآزر والإيثار.