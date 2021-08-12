الرئيس الفرنسي: سنعيش بضعة أشهر أخرى مع فيروس (كورونا)





وحذر في تصريح نقله موقع (فرانس 24)، من "الوضع المأساوي" في غوادولوب ومارتينيك.



وإلى جانب تفشي المزيد من الحالات في جزر الأنتيل حيث "أدى تفشي العدوى إلى انتشار بؤر خطيرة" من المرض وامتلاء المستشفيات، أكد ماكرون أن "الوضع مقلق" أيضا في مناطق بروفانس وجبال الألب وكوت دازور وكورسيكا وأوكسيتاني حيث تجاوز معدل الإصابة 500 حالة لكل 100 ألف شخص.



وأضاف الرئيس الفرنسي أن الموجة الرابعة من وباء (كوفيد-19) تضع البلاد في وضع صحي "أكثر من حساس ويتطلب تعبئتنا".





وقال في هذا الصدد: "تجاوزنا تسعة آلاف حالة دخول إلى المستشفى للمصابين بفيروس كوفيد في بداية الأسبوع"، مشددا على أنه "تم أيضا تجاوز الحد الأقصى البالغ 1600 مريض في العناية المركزة".



وكان فرض الحكومة الفرنسية التصريح الصحي الذي يثبت إما تلقي اللقاح، أو عدم الإصابة عبر الفحص، أو التعافي من الوباء، قد أدى إلى خروج مظاهرات غاضبة عمت أرجاء فرنسا.



وبات هذا التصريح جزءا من الحياة اليومية لسكان فرنسا رغم اعتراض الشارع، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري.





وسيتعين على السكان إبراز هذه الوثيقة في عدة مرافق عامة، مثل الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى جانب المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة... وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.



وفي السياق، صرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران "التصريح الصحي والتقدم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق".



وخلال الآونة الأخيرة نشر ماكرون 12 مقطع فيديو على منصات التواصل حظيت بأكثر من 60 مليون مشاهدة، أجاب الرئيس الفرنسي خلالها على أسئلة مواطنيه، مجددا دعوته إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال ترأسه مجلس الدفاع الصحي، إن "الأزمة الصحية ليست وراءنا ومن الواضح أننا سنعيش عدة أشهر أخرى مع الفيروس".