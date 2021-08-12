إسرائيل: (كابينت كورونا) يفرض قيوداً جديدة في ظل تفاقم الصورة الوبائية



وستوسع الشارة الخضراء ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل لتكون سارية المفعول في جميع المرافق ما عدا المجمعات التجارية والتجارة، وسيعمل هذا الفرع بموجب الشارة البنفسجية بدءا من يوم الاثنين المقبل.



واستثنيت من الشارة البنفسجية المحلات التجارية الصغيرة التي لا تتخطى مساحتها 100 متر مربع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وفيما يخص القيود على التجمهرات، تقرر أنه في مناسبات في أماكن مغلقة ذات مقاعد جلوس مرقمة يسمح بالدخول 1000شخص، وفي الهواء الطلق – 5000



أما المناسبات التي تقام في المنازل وغيرها فيسمح بمشاركة 50 شخصا في مكان مغلق وحتى 100 شخص في الهواء الطلق .



وكانت هذه أول جلسة (كابينت كورونا) عُقدت بمشاركة وزير الخارجية، يائير لابيد، وذلك بعد الزوبعة التي أثيرت عقب عدم مشاركته في هذه الجلسات.



وانضم لابيد، الذي يمكث في المغرب حاليا، إلى الجلسة عبر تطبيق (زوم) وقال: إن وضع إسرائيل جيد نسبيا، وانه يدعم قرارات بينت، فيما تغيب عن الجلسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان.



هذا ويستشف من معطيات وزارة الصحة، أن عدد المرضى بحالة خطيرة يستمر في التزايد، ويبلغ الان 405، وهناك نحو 40 ألف حالة إصابة نشطة، بعد أن رصدت اكثر من 4700 حالة أمس.



وتلقى الجرعة الثالثة اكثر من 700 الف شخص، يشكلون 60% من الفئة العمرية التي تقرر منحها التطعيم.



رام الله - دنيا الوطنقرر (كابينت كورونا) في إسرائيل، اتخاذ سلسلة من الخطوات في مسعى للتصدي للارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بالفيروس التاجي.