جنين: مسيرة حاشدة ومخيمها تنديداً بجريمة إعدام الشهيد الصباريني

رام الله - دنيا الوطنشارك آلاف المواطنين من جنين ومخيمها، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة وغاضبة انطلقت من مدخل جنين الجنوبي، تنديدا بجريمة إعدام الشهيد ضياء الدين محمد الصباريني من مخيم، والذي أستشهد مساء اليوم في مستشفى نابلس التخصصي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الثالث من هذا الشهر الجاري.ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدينة ومخيمها بعد وصول جثمانه من نابلس، الشهيد على الأكف وملفوفا بالعلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.ونددوا بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية لشعبنا الأعزل الذي يواجه القتل والاعتقال من قبل جيش الاحتلال.وأعلن أمين سر اقليم فتح عطا أبو ارميلة عن الإضراب التجاري غدا الخميس حداد على روح الشهيد وتشييع جثمانه غدا في موكب جنائزي مهيب ينطلق من أمام مستشفى جنين والصلاة على روحه بعد صلاة الظهر.