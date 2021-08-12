شؤون فلسطينية

جنين: مسيرة حاشدة ومخيمها تنديداً بجريمة إعدام الشهيد الصباريني

جنين: مسيرة حاشدة ومخيمها تنديداً بجريمة إعدام الشهيد الصباريني
رام الله - دنيا الوطن
شارك آلاف المواطنين من جنين ومخيمها، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة وغاضبة انطلقت من مدخل جنين الجنوبي، تنديدا بجريمة إعدام الشهيد ضياء الدين محمد الصباريني من مخيم، والذي أستشهد مساء اليوم في مستشفى نابلس التخصصي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الثالث من هذا الشهر الجاري.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدينة ومخيمها بعد وصول جثمانه من نابلس، الشهيد على الأكف وملفوفا بالعلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.

ونددوا بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية لشعبنا الأعزل الذي يواجه القتل والاعتقال من قبل جيش الاحتلال.

 وأعلن أمين سر اقليم فتح عطا أبو ارميلة عن الإضراب التجاري غدا الخميس حداد على روح الشهيد وتشييع جثمانه غدا في موكب جنائزي مهيب ينطلق من أمام مستشفى جنين والصلاة على روحه بعد صلاة الظهر.

أخبار ذات صلة

سلطة الطاقة: الاحتلال يحتجز طاقماً فنياً يحاول حل مشكلة الكهرباء بطولكرم

سلطة الطاقة: الاحتلال يحتجز طاقماً فنياً يحاول حل مشكلة الكهرباء بطولكرم

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

اشتية يدين تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

اشتية يدين تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

نابلس: قرار بمنع إقامة جميع أشكال الحفلات بما فيها الأعراس بمنطقة &#34;النصارية&#34;

نابلس: قرار بمنع إقامة جميع أشكال الحفلات بما فيها الأعراس بمنطقة "النصارية"

تقديرات بالمصادقة قريباً على مخططات لبناء نحو 2200 وحدة استيطانية بجميع مستوطنات الضفة

تقديرات بالمصادقة قريباً على مخططات لبناء نحو 2200 وحدة استيطانية بجميع مستوطنات الضفة

بعد خطوات احتجاجية.. أسرى سجن &#34;النقب&#34; يستأنفون الحوار مع إدارة السجن

بعد خطوات احتجاجية.. أسرى سجن "النقب" يستأنفون الحوار مع إدارة السجن

غزة: الشرطة تضبط مواطناً وبحوزته عملة مزيفة تُقدر بـ 200 دولار

غزة: الشرطة تضبط مواطناً وبحوزته عملة مزيفة تُقدر بـ 200 دولار

&#34;الأوقاف&#34; تؤكد رفضها لانتهاكات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي ومحيطه

"الأوقاف" تؤكد رفضها لانتهاكات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي ومحيطه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: مسيرة حاشدة ومخيمها تنديداً بجريمة إعدام الشهيد الصباريني

جنين: مسيرة حاشدة ومخيمها تنديداً بجريمة إعدام الشهيد الصباريني

سلطة الطاقة: الاحتلال يحتجز طاقماً فنياً يحاول حل مشكلة الكهرباء بطولكرم

سلطة الطاقة: الاحتلال يحتجز طاقماً فنياً يحاول حل مشكلة الكهرباء بطولكرم

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

بعد خطوات احتجاجية.. أسرى سجن &#34;النقب&#34; يستأنفون الحوار مع إدارة السجن

بعد خطوات احتجاجية.. أسرى سجن "النقب" يستأنفون الحوار مع إدارة السجن

عكرمة صبري: اقتحام وفد أمريكي للأقصى خطير ويؤيد اعتداءات الاحتلال

عكرمة صبري: اقتحام وفد أمريكي للأقصى خطير ويؤيد اعتداءات الاحتلال

&#34;الوطني&#34; يدعو لحشد الجهود لإبطال قرار انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي

"الوطني" يدعو لحشد الجهود لإبطال قرار انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي

اشتية: نعرب عن استعدادنا لتقديم كل ممكن لمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

اشتية: نعرب عن استعدادنا لتقديم كل ممكن لمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

منوعات

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: &#34;مودل روز&#34; تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

شاهد: "مودل روز" تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

عربي

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الجزائر: ضحايا حرائق الغابات في ارتفاع وحداد عام في البلاد ثلاثة أيام

الجزائر: ضحايا حرائق الغابات في ارتفاع وحداد عام في البلاد ثلاثة أيام