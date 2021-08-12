سلطة الطاقة: الاحتلال يحتجز طاقماً فنياً يحاول حل مشكلة الكهرباء بطولكرم

رام الله - دنيا الوطناحتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، طاقما من سلطة الطاقة كان يقوم بأعمال فنية للتخفيف من أعباء انقطاع الكهرباء في مدينة طولكرم.وأفادت سلطة الطاقة في بيان صدر عنها، انه تم توقيف طاقم سلطة الطاقة من قبل جيش الاحتلال وحراس مستوطنة (كفار قدوميم)، أثناء الكشف عن مسار الشبكة المنوي بناؤها لإيصال قدرات إضافية لمدينة طولكرم.وأشارت إلى أنه تم الافراج عن الطاقم بعد احتجاز لساعة ونصف.وأكدت سلطة الطاقة أنها ستواصل عملها من أجل معالجة أزمة الكهرباء في طولكرم.