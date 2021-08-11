مواجهات مع الاحتلال واعتقال ثلاثة مواطنين قرب المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي مدينة الخليل، اليوم الأربعاء، بالقرب من المسجد الإبراهيمي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم فتاة على حاجز عسكري بالقرب من المسجد.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت وقفة احتجاجية أمام المسجد الإبراهيمي رفضًا لمشروع تهويدي جديد داخله.وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام لتفريق المتظاهرين، ما أدى لاختناق عشرات منهم، بينما اعتدى المستوطنون على المواطنين داخل المحلات التجارية القريبة من المسجد.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين بينهم فتاة عقب مواجهات واعتداءات للمستوطنين على المواطنين قرب المسجد الإبراهيمي.