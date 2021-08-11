تقديرات بالمصادقة قريباً على مخططات لبناء نحو 2200 وحدة استيطانية بجميع مستوطنات الضفة





وأشارت إلى أنه هذه ستكون هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم للمستوطنين في حكومة بينيت-لابيد.



رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن ينعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، التابع للإدارة المدنية الأسبوع المقبل، للموافقة على خطط جديدة للبناء في المستوطنات.يأتي ذلك بعد سبعة أشهر من انعقاده الأخير، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت).وتشير التقديرات إلى أن المخططات التي ستتم المصادقة عليها ستشمل حوالي 2200 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء مستوطنات الضفة وليس فقط في الكتل الاستيطانية ولكن أيضًا في الأماكن التي تعتبر معزولة.