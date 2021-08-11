تقديرات بالمصادقة قريباً على مخططات لبناء نحو 2200 وحدة استيطانية بجميع مستوطنات الضفة
من المتوقع أن ينعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، التابع للإدارة المدنية الأسبوع المقبل، للموافقة على خطط جديدة للبناء في المستوطنات.
يأتي ذلك بعد سبعة أشهر من انعقاده الأخير، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت).
وتشير التقديرات إلى أن المخططات التي ستتم المصادقة عليها ستشمل حوالي 2200 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء مستوطنات الضفة وليس فقط في الكتل الاستيطانية ولكن أيضًا في الأماكن التي تعتبر معزولة.
وأشارت إلى أنه هذه ستكون هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم للمستوطنين في حكومة بينيت-لابيد.
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