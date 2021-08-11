حركة المقاومة الشعبية تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المقاومة الشعبية، عن تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري الشقيق، فيما يواجهه من محنة ومأساة طالت الأرواح والممتلكات والغابات جراء اندلاع الحرائق الكبيرة التي تتعرض لها مدن الجمهورية الشعبية الجزائرية.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ونحن إذا نواسي ذوي الضحايا ممن فقدوا أحبائهم في هذه المأساة، لنؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا في الجزائر والذي لطالما كان إلى جوار شعبنا الفلسطيني في محنته ومآسيه, كتجسيد حقيقي لمعنى الإخوة التي تجمعنا سويا".وتابعت: "نسأل الله، أن يرحم الضحايا بواسع رحمته، ويشفي المصابين، وان يعوض العائلات المكلومة التي تضررت جراء هذا المصاب الجلل، ونحن على ثقة بإذن الله أن الجزائر وشعبه كما نعهده قوياً شامخاً، سيخرج من هذه الأزمة الطارئة أشد بأسا ويلملم جراحه سريعاً ويواصل مسيرته المشرفة في نصرة الشعوب المظلومة وخاصة شعب فلسطين المجاهد."