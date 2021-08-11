محكمة الاحتلال تجمد قرار هدم منازل بحي البستان لـ6 أشهر

رام الله - دنيا الوطنجمدت المحكمة المركزية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار هدم منازل بحي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لمدة 6 أشهر.وأوضحت مصادر محلية أن المحكمة جمدت قرارات هدم منازل حي البستان في سلوان لشهر شباط العام القادم، باستثناء 17 منشأة تخضع لقانون "كامينتس" حيث لا يمكن الاعتراض على قرارات هدمها أو تجميدها.وأضافت المصادر، أن محامي العائلات قدم استئنافا للمحكمة على قرار هدم البستان، وعليه تم تجميد قرارات الهدم.وأوضحت أن أهالي حي البستان قدموا مخططا للحي، في محاولة جديدة لعدم هدمه، وسيتم تدعيم هذا المخطط خلال فترة التجميد.إلى ذلك، طالب أهالي البستان بإلغاء أوامر هدم الحي، وليس فقط بتجميدها، وقاموا خلال السنوات الماضية بتقديم ما يلزم من المخططات لترخيص الحي.