شاهد: وفاة سيدة وإصابة خمسة آخرين بحادث سير مروع في طولكرم

أفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، مساء اليوم الأربعاء، ب مصرع مواطنة (30 عاماً)، واصابة 5 اخرين بحادث سير ذاتي وقع على مفرق بلعا شرقي طولكرم، والشرطة تباشر التحقيق.





وأضاف بأن مواطنة ثلاثينية لقيت مصرعها، في حادث سير ذاتي وقع شرق طولكرم، وأصيب خمسة مواطنين، وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة، وأضاف: إن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.



